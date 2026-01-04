Gonzalo ilumina el camino de Xabi Alonso

A pocas jornadas del inicio de la Supercopa de España en Arabia Saudí el Real Madrid necesitaba ganar para tomar confianza, evitar problemas para su entrenador y, también, por qué no, para contestar al Barcelona, que 24 horas antes superó al Espanyol para alejarse a siete unidades.

El Real Madrid tenía entre ceja y ceja sumar su tercera victoria consecutiva. Pero, a diferencia de las que consiguió ante el Alavés (1-2) y frente al Sevilla (2-0), necesitaba ofrecer una imagen más potente. La tercera, debía ser más convincente, porque el ruido hacia el proyecto de Xabi Alonso aún no se ha disipado por completo.

Con aroma a cantera, el conjunto blanco solventó su envite. Gonzalo se erigió como el gran protagonista de su equipo fue el gran agitador del choque. Marcó tres tantos: uno de cabeza, otro de tacón con la izquierda y uno de volea con la derecha. Se apuntó sus primeros goles en Liga con maneras de gran delantero.

Su actuación pide a gritos más minutos de los que ha tenido después de brillar en el Mundial de Clubes. Xabi Alonso, seguro que tomó nota y culminó feliz una jornada en la que Raúl Asencio y Fran García cerraron una goleada que maquilló el colombiano 'Cucho' Hernández. La calma se asentó por unos días en la casa blanca antes de la Supercopa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Atlético de Madrid dio un paso atrás en su escalada hacia los puestos de arriba y perdió la segunda plaza en favor del Villarreal tras pinchas en San Sebastián ante la Real Sociedad (1-1). Después de recuperarse de dos derrotas (Barcelona y Athletic) con sendas victorias (Valencia y Girona), el equipo de Diego Simeone volvió a perder puntos para colocarse a once unidades del líder.

Los hombres del técnico argentino firmaron un partido de fases: lo comenzó dominante y controlador, perdió iniciativa antes del descanso, regresó del vestuario con un gol de Alexander Sorloth y perdió el paso con el tanto del empate de Gonçalo Guedes. Y, antes, durante y después, Oblak apareció para sacarse de la chistera buenas paradas a Brais, Turrientes y Kubo.

La Real, en el estreno de Pellegrino Matarazzo en el banquillo, incluso acarició la victoria sobre la bocina con un remate de Carlos Soler que no fue gol de milagro. El Atlético se salvó de la derrota, pero no de quedarse lejos del título al finalizar la primera vuelta (ya ha jugado la jornada 19 antes de marcharse a disputar la Supercopa de España) a una distancia prácticamente insalvable.

Después de sustituir a Álvaro del Moral (interino tras la salida de Julián Calero), Luís Castro se enfrentó a un reto mayúsculo para su estreno. Desde la última posición de LaLiga y tras tres meses sin conocer la victoria, se presentó junto a sus jugadores en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con el objetivo de iniciar con buen pie su nueva aventura en un banquillo.

No le pudieron ir mejor las cosas al técnico portugués, que arrancó un resultado que dejó helado al público del Sevilla, demasiado acostumbrado en los últimos tiempos a los vaivenes de un curso errático. Ganó 0-3 en un partido que él mismo calificó después como "casi perfecto" y en el que los tantos de Iker Losada, Carlos Espí y Carlos Álvarez propiciaron la segunda derrota consecutiva del conjunto hispalense.

Con los tres puntos en el bolsillo, el Levante, tras el pinchazo del Oviedo, abandonó la última posición, mientras que el Sevilla se mantiene en la mitad de la tabla, en tierra de nadie en medio de una campaña que no punta muy bien para Matías Almeyda y sus jugadores.

Después de acumular 16 de las últimas 17 jornadas de LaLiga en posiciones de descenso, el Girona sumó una victoria importantísima (1-2) en un campo muy complicado como el del Mallorca y con la que sumó tres puntos que le sirvieron para abandonar las posiciones de Segunda División. Tomaron aire fresco al ritmo de la dupla de ucranianos, Tsygankov y Vanat, autores de los dos tantos que dio la victoria al equipo de Míchel.

El primero, abrió el marcador a los 25 minutos, con un zurdazo desde fuera del área que no acertó a atrapar Leo Román. En la segunda parte, Vanat, de penalti, abrió hueco para el Girona. Y ya en el tiempo añadido, también desde los once metros, apareció Muriqi para recortar distancias. Fue tarde para el Mallorca, que se mete en problemas: solo dos puntos le separan del Valencia, último club en descenso, y el Girona le igualó en la tabla.

Un golazo de falta de Lucas Boyé alivió al Alavés, que estuvo a punto de sucumbir ante la valentía del Oviedo en Mendizorroza. El atacante argentino anuló el tanto de Fede Viñas en los primeros minutos de la segunda parte y evitó que el conjunto asturiano sumase tres puntos clave en su pelea por no perder la categoría.

Boyé marcó uno de los mejores goles de la jornada. Lo hizo de falta, con un golpeo espectacular que entró por la escuadra derecha de la portería defendida por Aarón, incapaz de detener un lanzamiento perfecto que arruinó el buen partido del Oviedo. El equipo de Guillemo Almada dio un paso adelante, fue valiente, gozó de muchas ocasiones y no se llevó un premio, el de los tres puntos, que habría aliviado la situación del que es ya el nuevo colista.