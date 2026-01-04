Gonzalo ocupa el hueco de Mbappé; Antony vuelve directo al once

La idea de Xabi Alonso para buscar los goles que pierde sin Mbappé, baja por un esguince de rodilla, es un tridente formado por los brasileños Rodrygo Goes y Vinícius Junior en las bandas, más Gonzalo como punta.

El técnico madridista ha convocado a Dani Carvajal tras dos meses de baja, pero apuesta en el lateral derecho por el uruguayo Fede Valverde, de regreso tras perderse por gripe el último partido de 2025, y recupera tras dos partidos de sanción a Carreras en el costado izquierdo.

La baja de última hora de Dean Huijsen por un problema físico, da continuidad a Raúl Asencio, que regresa al centro de la zaga tras jugar de lateral frente al Sevilla.

Por su parte, el técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, confirma la recuperación del brasileño Antony, para jugar en el costado derecho de un ataque liderado por el colombiano Cucho Hernández en punta, quien cerró con gol y asistencia el 2025.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

El once titular del Real Betis lo forman: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho Hernández.