Gonzalo se estrena a lo grande

De todos, fue Gonzalo quien acaparó mayor protagonista. Sin duda, fue el hombre de la decimoctava jornada. Cumplió con creces ante la responsabilidad de sustituir a Mbappé, ausente esta jornada por lesión, y facturó tres tantos de todos los colores: con la derecha, con la izquierda y de cabeza. El resultado, una victoria amplia de su equipo (5-1).

En el liderato, y con una ventaja considerable sobre el segundo, se mantiene Mbappé, que acumula 18 tantos. De momento, su máximo perseguidor, con 11, es Ferran Torres, que no marcó esta jornada ante el Espanyol.

-- Clasificación tras 18 jornadas y dos adelantados de la 19ª:

- Con 18 goles: Mbappé (FRA) (4p) (Real Madrid).

- Con 10 goles: Muriqi (KOS) (2P) (Mallorca).

- Con 9 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 8 goles: 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (2p) (Celta); Moleiro (Villarreal).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Budimir (CRO) (3p) (Osasuna); Hugo Duro (Valencia).