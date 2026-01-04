Huijsen ausente en una convocatoria con Carvajal como gran novedad

La gran novedad del equipo de Xabi Alonso es el regreso de Dani Carvajal tras completar dos entrenamientos con el grupo. Recuperado de la artroscopia a la que se sometió en la rodilla en la que superó una grave lesión la pasada temporada, el capitán madridista figura en la lista de convocados tras dos meses fuera. Su último encuentro fue el clásico del 26 de octubre.

Xabi Alonso recupera tras sanción a Álvaro Carreras y, tras las vacaciones, al uruguayo Fede Valverde, que fue baja ante el Sevilla en el último encuentro del 2025 por un proceso gripal y unas molestias de tobillo.

Por contra, pierde a su gran referente, el francés Mbappé, por un esguince de rodilla. Se suma en la enfermería a Trent y Militao más Huijsen, con el que el cuerpo técnico ha optado por no correr riesgos a cuatro días de la semifinal de la Supercopa de España.

Se mantienen en la convocatoria los canteranos Sergio Mestre, como tercer portero, el lateral derecho David Jiménez y el centrocampista Thiago Pitarch.

La convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Real Betis en la jornada 18 de LaLiga la integran:

Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Fran García, Rüdiger, Carreras y Mendy.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Ceballos y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.