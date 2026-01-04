Jano, Iker Luque y Julio Díaz completan la convocatoria de Simeone ante la Real

Jano, que ya hizo la pretemporada con el primer equipo, es un centrocampista ofensivo, Iker Luque es extremo y Julio Díaz actúa como lateral izquierdo en el filial de Primera RFEF que dirige Fernando Torres.

En cuanto a las bajas, Lenglet estará aún un mes más fuera de competición por un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, sufrido el pasado 17 de diciembre, mientras que Nico se pierde la visita a la Real Sociedad y es seria duda para la Supercopa de España por una lesión muscular padecida el 22 de diciembre ante el Girona.

Son las dos ausencias del equipo de Simeone, que dispone de Pablo Barrios y Jan Oblak, tras superar sendas indisposiciones durante la semana, y también de Alexander Sorloth y Julián Alvarez, tras sus respectivas paternidades.

A la vez, Simeone recupera a Álex Baena y José María Giménez, fuera de los últimos cinco encuentros por sendas lesiones musculares sufridas el pasado 2 de diciembre contra el Barcelona. El primero apunta a la titularidad y el segundo se perfila como suplente este domingo en Anoeta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La convocaría está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Julio Díaz, Marc Pubill, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Pablo Barrios, Koke Resurrección, Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Jano Monserrate y Álex Baena; los extremos Giuliano Simeone e Iker Luque; y los delanteros Julián Alvarez, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth y Giacomo Raspadori.