“Kaku” Romero Gamarra es parte de un destacado once ideal

Dentro de este prestigioso equipo, el nombre de Alejandro Romero Gamarra resalta como el único representante paraguayo. El volante creativo del Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos alcanzó una calificación promedio de 7.42 puntos. Esta puntuación lo consagra como el futbolista guaraní con mejor desempeño internacional a lo largo del 2025. Su regularidad en el fútbol asiático fue la clave para obtener esta distinción estadística.

El “Kaku” no está solo en esta alineación de gala, pues comparte formación con figuras mundiales. Entre los seleccionados figuran estrellas de la talla de Lionel Messi, el uruguayo Federico Valverde y el argentino Nicolás Otamendi. También aparecen jugadores con gran proyección como el ecuatoriano Piero Hincapié y el mediapunta Nicolás Paz.

¡El XI ideal del año conformado por jugadores hispanoamericanos militando fuera de Latinoamérica! pic.twitter.com/ebPQwCsUTC — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) January 3, 2026

Este reconocimiento premia un año de gran influencia en los resultados de su club. El volante ofensivo supo combinar goles con asistencias en una liga cada vez más está ganando relevancia a nivel internacional. Para el fútbol paraguayo, esta inclusión simboliza un reconocimiento a la calidad individual del jugador, que pese a no ser parte del esquema titular de la selección paraguaya, es un líder positivo de gran aporte dentro del vestuario albirrojo.

