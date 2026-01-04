Rubén Lezcano busca afianzarse en Fluminense

En las últimas horas, el mediocampista compartió en sus redes sociales una fotografía en la que se lo ve distendido y sonriente junto al entrenador Luis Zubeldía, una imagen que rápidamente generó lecturas en medio de las especulaciones sobre su futuro inmediato.

La publicación se dio pocos días después de trascender que el futbolista puso en pausa su llegada a Cerro Porteño, a pesar de que el club carioca ya había dado el visto bueno a la oferta del Ciclón de Barrio Obrero para un préstamo.

Lezcano, formado en Libertad, prefirió permanecer en Brasil y someterse a la evaluación del cuerpo técnico, convencido de que un regreso temprano al fútbol paraguayo, tras solo una temporada en el exterior, no sería el mejor paso.

“Fluminense aceptó la cesión a Cerro Porteño por Rubén Lezcano, pero el mediocampista no quiere regresar a Paraguay por el momento. Entiende que regresar al país sería un retroceso, pero la situación podría cambiar si continúa sin minutos de juego en 2026”, informó el periodista Gabriel Amaral.

El gesto público refuerza la percepción de que el volante estaría empezando a ganarse un espacio en la consideración del entrenador argentino, con la ilusión de sumar protagonismo y competir por minutos durante el estadual Carioca.

En el entorno del Flu mantienen una postura definida: apostar por su continuidad, fortalecer su desarrollo futbolístico, incrementar su exposición y, a mediano plazo, abrirle el camino hacia una eventual convocatoria a la selección paraguaya.