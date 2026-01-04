Cerro Porteño: Ciclón en Alto Paraná

Los azulgranas activarán en el Complejo Internacional del Este hasta el sábado, día en el que enfrentarán al 3 de Febrero altoparanaense en un amistoso matinal, tras el cual se producirá el viaje de retorno a Asunción.

La dotación de Cerro Porteño, dirigida por el uruguayo Jorge Bava, entrenó ayer en Barrio Obrero y tras el almuerzo hizo el traslado terrestre al décimo departamento.

Las actividades serán a doble turno, intensas en los primeros días para luego ir bajando la carga con vistas a los juegos de fogueo en que principio serán tres.

El viaje a Uruguay será el lunes venidero para afrontar la Serie Río de la Plata. El Ciclón hará sus dos presentaciones en Montevideo, en distintos escenarios.

El martes 13, el vigente campeón paraguayo jugará con Huracán, en el estadio Parque Saroldi del River Plate, a las 18:15.

La siguiente confrontación está fijada para el sábado 17 contra San Lorenzo de Almagro, en el Parque Viera de Montevideo Wanderers, a las 20:00.

La dirigencia realiza intensas gestiones para abonar las deudas, levantar la inhibición de la FIFA y cerrar la era Juan José Zapag con más incorporaciones para potenciar el grupo.

Hasta aquí, el único fichaje es el colombiano Harold Santiago Mosquera (30 años), últimamente en el Santa Fe de Bogotá.

También se produjo el retorno de Fabrizio Jara (23), quien estuvo en Nacional.

