15 títulos para el Barça; dominio madridista en Arabia Saudí

Tres trofeos ha levantado el Real Madrid en Arabia Saudí. El primero en 2020, el segundo, -tras un parón de la disputa en dicho país debido a la pandemia del coronavirus-, en 2022 y el último hace dos temporadas, en 2024.

Por su parte, el FC Barcelona ha vencido en las ediciones de 2023 y 2025, ambas sobre el Real Madrid, que le valieron para mantener su ventaja en cuanto a títulos globales en una competición cuya primera edición se disputó en 1982.

A mucha distancia se encuentran los 15 títulos de los azulgrana y los 13 de los madridistas de los siguientes en la lista, con el Deportivo de La Coruña (1995, 2000 y 2002) sumando tres en su palmarés, los mismos que el Athletic Club (1984, 2015 y 2021). Mientras, otro club presente en la edición de 2026 en Yeda, el Atlético de Madrid, tiene dos trofeos de la competición en sus vitrinas (1985 y 2014).

1982: Real Sociedad - Real Madrid (0-1 y 4-0)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

1984: Athletic (campeón Liga y Copa)

1985: Atlético Madrid - Barcelona (3-1 y 0-1)

1991: Barcelona - Atlético (0-1 y 1-1)

1992: Barcelona - Atlético (3-1 y 1-2)

1996: Barcelona - Atlético (5-2 y 1-3)

2013: Barcelona - Atlético (1-1 y 0-0)

2014: Atlético - Real Madrid (1-1 y 1-0)

2020: Real Madrid - At. Madrid (0-0), penaltis 4-1

(.) En 1986 el Real Madrid y el Zaragoza no llegaron a acuerdo de fechas

(.) En 1987 el Real Madrid y Real Sociedad no llegaron a acuerdo de fechas.

Barcelona: 15 (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 y 2025)

Real Madrid: 13 (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024)

Deportivo de La Coruña 3 (1995, 2000 y 2002)