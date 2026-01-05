Fútbol Internacional
15 títulos para el Barça; dominio madridista en Arabia Saudí

Madrid, 5 ene (EFE).- FC Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan desde este miércoles en Yeda (Arabia Saudí) la Supercopa de España, el primer título de 2026 que defiende un FC Barcelona que es el club con más títulos en la competición, con 15, mientras que el Real Madrid domina si se tienen en cuenta las ediciones disputadas en la península arábiga.

Tres trofeos ha levantado el Real Madrid en Arabia Saudí. El primero en 2020, el segundo, -tras un parón de la disputa en dicho país debido a la pandemia del coronavirus-, en 2022 y el último hace dos temporadas, en 2024.

Por su parte, el FC Barcelona ha vencido en las ediciones de 2023 y 2025, ambas sobre el Real Madrid, que le valieron para mantener su ventaja en cuanto a títulos globales en una competición cuya primera edición se disputó en 1982.

A mucha distancia se encuentran los 15 títulos de los azulgrana y los 13 de los madridistas de los siguientes en la lista, con el Deportivo de La Coruña (1995, 2000 y 2002) sumando tres en su palmarés, los mismos que el Athletic Club (1984, 2015 y 2021). Mientras, otro club presente en la edición de 2026 en Yeda, el Atlético de Madrid, tiene dos trofeos de la competición en sus vitrinas (1985 y 2014).

1982: Real Sociedad - Real Madrid (0-1 y 4-0)

1984: Athletic (campeón Liga y Copa)

1985: Atlético Madrid - Barcelona (3-1 y 0-1)

1991: Barcelona - Atlético (0-1 y 1-1)

1992: Barcelona - Atlético (3-1 y 1-2)

1996: Barcelona - Atlético (5-2 y 1-3)

2013: Barcelona - Atlético (1-1 y 0-0)

2014: Atlético - Real Madrid (1-1 y 1-0)

2020: Real Madrid - At. Madrid (0-0), penaltis 4-1

(.) En 1986 el Real Madrid y el Zaragoza no llegaron a acuerdo de fechas

(.) En 1987 el Real Madrid y Real Sociedad no llegaron a acuerdo de fechas.

Barcelona: 15 (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 y 2025)

Real Madrid: 13 (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024)

Deportivo de La Coruña 3 (1995, 2000 y 2002)