El Real Oviedo suma once partidos sin ganar, la peor racha de su historia en Primera

El club azul, que en este 2026 celebra su centenario y disputa su temporada 39 en Primera División, marca un nuevo récord negativo con el 1-1 en Vitoria, superando los diez partidos seguidos sin ganar que sumó en las temporadas 63/64 y 98/99.

En estos once partidos sin victoria, el Oviedo suma seis empates y cinco derrotas.

Lo que sí logró el Real Oviedo del uruguayo Guillermo Almada en Mendizorroza fue romper la sequía goleadora: el gol de Fede Viñas fue el primero que logra el equipo carbayón tras más de dos meses y siete partidos en total sin ver portería rival.

Los azules, que tuvieron ocasiones de sobra ante el Alavés para llevarse el triunfo y que vieron como Fede Viñas era expulsado por tercera vez esta temporada, son los nuevos colistas de Primera División debido al triunfo del Levante en el Sánchez-Pizjuán; el Oviedo suma doce puntos y ya está a seis de la permanencia.

El Real Oviedo cerrará la primera vuelta del campeonato liguero recibiendo el próximo sábado (Carlos Tartiere, 14:00 horas) al Real Betis, equipo que marcha en sexta posición y que suma dieciséis puntos más que los carbayones.