Valverde puede igualar a Cruyff y Guardiola con un tercer título de Supercopa

Valverde ganó la Supercopa con el Athletic en 2015, tras superar a doble partido al Barcelona, evitando la posibilidad de sextete del equipo azulgrana dirigido ese año por Luis Enrique, y en 2018 con el Barça después de ganar por 2-1 al Sevilla en la final a partido único celebrada en Tánger.

El técnico del equipo rojiblanco es además el que más experiencia acumula en una Supercopa, en la que ha dirigido nueve partidos en seis ediciones al frente de tres equipos (Espanyol, Athletic y Barcelona).

El argentino Diego Pablo Simeone, siempre al frente del Atlético de Madrid, suma ocho partidos y un título (2014) en cinco ediciones, el alemán Hansi Flick logró el trofeo la pasada temporada con el Barcelona en su primera participación mientras que el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, es debutante en la competición.

En el palmarés de la Supercopa, que encabezan Cruyff y Guardiola con tres títulos, están igualados con Valverde, todos con dos, Héctor Cúper (Mallorca y Valencia), Javier Irureta (Deportivo), Fran Rijkaard (Barcelona), Zinedine Zidane (Real Madrid) y Carlo Ancelotti (Real Madrid).

