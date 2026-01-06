Diego Churín es nuevo refuerzo de Sarmiento de Junín

Churín aterriza en el estadio Eva Perón precedido por un exitoso ciclo en Universitario de Deportes. Con el conjunto crema, el delantero se consagró campeón tanto del torneo Apertura como del Clausura en la última temporada. A pesar de no haber sido una pieza fija en el once inicial, mantuvo una regularidad competitiva destacable, participando en 28 encuentros y aportando cinco conquistas fundamentales para la obtención de los títulos en el país incaico.

El nuevo refuerzo del “Verde” es recordado principalmente por su impacto en Cerro Porteño, donde alcanzó el estatus de ídolo. En sus dos etapas con el conjunto paraguayo, Churín se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia de la institución, registrando 69 goles en 220 partidos. Su palmarés en Barrio Obrero incluye dos títulos de liga y una distinción como máximo artillero del certamen en su temporada debut.

Diego Churin es nuevo refuerzo de Sarmiento 💚



El experimentado delantero, reciente campeón con Universitario de Perú 🇵🇪, firmó contrato con nuestra institución por un año ✍️#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/pGTCnAKLzg — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) January 5, 2026

Su capacidad goleadora en el fútbol guaraní le permitió dar el salto al competitivo Brasileirao. Allí vistió la camiseta de Gremio de Porto Alegre entre 2020 y 2022, y posteriormente defendió los colores de Atlético Goianiense. En tierras brasileñas, el atacante sumó una valiosa experiencia en torneos de alta intensidad, acumulando casi un centenar de partidos antes de su reciente paso por Perú.

La llegada de Churín representa una solución de experiencia para el cuerpo técnico encabezado por Facundo Sava. Tras las bajas de futbolistas importantes como Iván Morales, Lucas Pratto y Santiago Rodríguez, la dirigencia buscó un perfil que combine oficio, presencia en el área y liderazgo. Formado en las divisiones inferiores de Independiente, el delantero regresa al fútbol argentino con la misión de ser la referencia ofensiva de un Sarmiento que busca consolidarse en la máxima categoría durante este 2026.

