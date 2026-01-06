El Barcelona, cerca de cerrar el regreso de Joao Cancelo hasta final de temporada

Según confirmaron este martes a EFE fuentes de la entidad azulgrana, el acuerdo está avanzado y existe el interés de todas las partes para cerrar el regreso del internacional portugués, que ya jugó en el Barça durante la temporada 2023-2024, esta vez a préstamo del Manchester City.

La entidad catalana prevé inscribir a Cancelo con el margen salarial que liberará la baja de larga duración del central Andreas Christensen -por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda-, sin que este movimiento perjudique el 'fair play' financiero del club.

Con esta incorporación, el Barcelona responderá a la necesidad de reforzar la línea defensiva, que había reconocido públicamente su entrenador, Hansi Flick. "Cuando ves la última línea, con centrales y laterales, necesitamos un jugador más", declaró el técnico alemán el pasado viernes en rueda de prensa.

Sin Christensen y a la espera de comprobar la evolución del uruguayo Ronald Araujo, convocado para la Supercopa de España que se disputa esta semana en Arabia Saudí tras varias semanas de ausencia por problemas de salud mental, el Barcelona ha contado en los últimos partidos con cinco zagueros del primer equipo -Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García y Balde-.

Con la llegada de Cancelo, de 31 años, Flick incorporará a un lateral polivalente y de perfil ofensivo que puede actuar en las dos bandas y en posiciones más adelantadas.

En su única temporada en Barcelona, el portugués se consolidó como titular bajo las órdenes de Xavi Hernández, con unos registros de cuatro goles y cinco asistencias en 42 partidos, en los que destacó tanto por su talento en ataque como por sus desatenciones defensivas.