Olimpia y Marathón deciden el título del torneo Apertura hondureño

Olimpia, de Tegucigalpa, considerado el mejor equipo de Honduras, también buscará su segundo campeonato bajo el mando del entrenador uruguayo Eduardo Espinel.

El partido se jugará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña, donde Marathón, que tiene su sede en San Pedro Sula, espera poner fin a la sequía de copas, desde que ganó la novena, en 2018.

La final del Apertura enfrentará a dos equipos centenarios que, junto con Motagua y Real España, son considerados los cuatro mejores de Honduras.

El partido de ida de la final del Apertura, jugado el pasado domingo en San Pedro Sula, finalizó 2-2.

Olimpia, que tiene entre sus principales figuras al colombiano naturalizado hondureño Yustin Arboleda, selló su pase a la final después de superar a Motagua y Real España en las semifinales después de las dos vueltas regulares de la competición.

Marathón, que tiene entre sus atacantes al argentino Nicolás Messiniti, dejó en el camino a Olancho y Platense.

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Edwin Lobo; Carlos Sánchez, Agustín Mulet, José Mario Pinto, Dereck Moncada; Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

Marathón: César Samudio; Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo; Damín Ramírez, José Aguilera, Samuel Elvir, Cristian Sacaza; Alexy Vega y Nicolás Messiniti

Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Hora: 19.00 local (01.00 GMT del jueves).