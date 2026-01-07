Barcelona destroza al Athletic y es finalista

El Barça ni siquiera tuvo que forzar la máquina para aplastar a un conjunto vasco que es una sombra del de anteriores temporadas.

Los hombres de Hansi Flick, que iniciaron la consecución de su triplete (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España) la temporada pasada conquistando este trofeo, tratarán de levantarlo por 16ª ocasión. El Barça dejó el choque sentenciado antes del descanso.

Ferran Torres (22’) adelantó a los culés. Fermín López (30’) amplió la distancia. Luego, el sueco Roony Bardghji (34’) marcó tras regatear a Adama Boiro y Unai Simón erró en su intento de detener el esférico. “Me encanta cómo jugamos como equipo, congeniamos muy bien y hemos defendido muy bien y hemos estado muy acertados; los goles han sido impresionantes”, remarcó Flick. “Necesitamos unos minutos para jugar nuestro partido”, reconoció el preparador alemán, consciente de que su equipo no se soltó hasta marcar el primer gol.

Real vs. Atlético, por la final

En la otra semifinal de la Supercopa, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán esta tarde, desde las 16:00, en un duelo decisivo que definirá al segundo finalista del certamen.

El clásico madrileño promete alta intensidad y máxima expectativa, con ambos equipos en busca del boleto a la gran final.

El conjunto colchonero apuesta a su solidez defensiva y al orden táctico característico del equipo dirigido por Simeone, mientras que el Merengue de Alonso intentará imponer su jerarquía y poder ofensivo.