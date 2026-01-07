Decimotercera eliminatoria Racing-Barcelona, la primera desde la 88-89

El último enfrentamiento entre ambos se produjo en la temporada 2011-12, la última que estuvieron los cántabros en Primera División, un partido que resolvió Leo Messi con un doblete en El Sardinero (0-2).

En total, ambos equipos se han enfrentado en todas las competiciones en 100 ocasiones, con un balance favorable para los azulgrana: 62 victorias, 21 empates y 17 derrotas, 240 goles a favor y 103 en contra.

En la Copa del Rey se han medido en 12 ocasiones, con 9 victorias para los azulgrana, 1 empate y 2 triunfos para los cántabros, con 39 goles a favor y 13 en contra para los catalanes.

La última vez que se vieron las caras en la competición copera fue en la Copa 1988-89, y desde entonces el Barça siempre ha superado la eliminatoria, excepto en la edición de 1949-50, según ha recordado la página web del FC Barcelona.

Como local, el Racing de Santander ha recibido al Barça en 50 partidos (19-16-15). En cuanto a la competición copera, el Racing ha llegado a cuartos de final en 14 ocasiones, la última en la edición 2013-14, mientras que el Barça, que es el rey de esta competición, lo ha hecho en 78 ocasiones.

El Racing de Santander es uno de los históricos del fútbol español, con 44 temporadas en la máxima categoría. Sin embargo, la perdió en la campaña 2011-12 y posteriormente sufrió un nuevo descenso a la antigua Segunda División B, actual Primera RFEF.

En 2022, el cuadro cántabro regresó a Segunda División y en la actualidad lidera la clasificación con 38 puntos.