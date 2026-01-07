Deco confirma que la lesión de Ter Stegen no es grave y que Cancelo jugará en el Barça

De Ter Stegen, que abandonó la concentración en Yeda y regresó a Barcelona para hacerse hoy pruebas médicas en su rodilla derecha, Deco afirmó a los micrófonos de Movistar+ que "no tiene nada grave".

"Ha optado por ir a Barcelona y verse con su médico y, por suerte, no es nada importante", explicó el secretario técnico del conjunto azulgrana minutos antes de que su equipo dispute la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club.

Y no quiso comentar nada sobre la posible salida del meta alemán en el mercado de invierno. "Es nuestro jugador y había venido aquí como uno más", se limitó a apuntar.

Por otra parte, Deco confirmó que el Barça pretende cerrar en breve la llegada de Cancelo, que llegará a préstamo para suplir la baja de larga duración del central Andreas Christensen: "Esperamos que sí. Todavía no ha hecho pruebas médicas, pero pronto llegará a Barcelona".

