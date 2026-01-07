El Inter Miami ficha como cedido al central Micael dos Santos con una opción de compra

Dos Santos, de 25 años, posee amplia experiencia en la MLS tras unirse al Houston Dynamo en la temporada 2022, equipo que abandonó el año pasado para fichar por Palmeiras.

El futbolista también posee experiencia en el Atlético Mineiro, al que ayudó a conquistar un Campeonato Brasileiro (2021), una Copa de Brasil (2021), dos Campeonato Mineiro (2021 y 2022) y una Supercopa de Brasil (2022).

Dos Santos se enfrentó el pasado verano al Inter Miami como integrante del club brasileño en el encuentro de primera fase del Mundial de Clubes que finalizó en empate 2-2 y salló el pase de ambos a octavos de final.

La adquisición del brasileño refuerza la posición más frágil para el Inter Miami, un equipo que anota goles con mucha facilidad gracias a la presencia de Lionel Messi y Luis Suárez, arriba, pero al que le cuesta cerrar su portería.

El fichaje la semana pasada de Dayne St. Clair, mejor guardameta de la última temporada en la MLS, también viene en esa dirección.