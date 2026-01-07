El presidente del Athletic Club reclama "un reparto de la Supercopa más justo"

"Lo que hemos dicho siempre es que en el reparto de la Supercopa fuese más justo", dijo Uriarte a los micrófonos de Movistar +.

El dirigente bilbaíno entiende que "el Madrid y el Barça -que ingresan mucho más, sean cuales sean los resultados- generan mucho valor", pero cree que "por decreto no puede haber tanta diferencia entre los clubes participantes".

En ese sentido, abogó "por que se valore el desempeño deportivo y la implantación social", como hizo este miércoles en Yeda en una reunión con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y su presidente Rafael Louzán.

Un encuentro que calificó de "muy positivo". "Las relaciones entre ambas instituciones históricamente han sido muy buenas y podemos decir que en la actualidad son excelentes también", se congratuló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uriarte dijo también que "las relaciones" del Athletic "con el Barcelona son correctas" tras el caso Nico Williams del pasado verano. "Nosotros lo que hacemos es defender los intereses del club, todos los equipos fichamos", apuntó, ihdicando que su club siempre intenta hacerlos "con respeto".

El presidente del Athletic se refirió también a dos de las estrellas de su equipo, los internacionales Nico y Unai Simón. De Nico apuntó que "es un jugadorazo", que "si no juega hoy", en principio por una pequeña molestia, según reveló su entrenador, Ernesto Valverde, "es por decisión técnica".

Sobre Unai, "un porterazo" que "hace dos temporadas obtuvo el segundo puesto en el premio al mejor portero del mundo", no cree que el debate que se está abriendo sobre la portería de la selección española entre él y el guardameta del Barcelona, Joan García, "ni le esté afectando ni le vaya a afectar".