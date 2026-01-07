FIFA y Lenovo presentan en la CES una manera "aumentada" de seguir el Mundial de 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se unió al presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, en el escenario de Sphere de Las Vegas en un espectáculo que presentó soluciones de IA personalizadas que, además de brindar una nueva experiencia al público, buscan impulsar las operaciones del torneo que se realizará en el verano en EE.UU. Canadá y Mexico.

La nueva experiencia será creada por la asistente de inteligencia artificial Fútbol AI Pro con la que se pretende "democratizar" el acceso de datos, proporcionando "el conjunto más completo de análisis de fútbol" a los 48 equipos que compiten y a los aficionados, explicó Infantino.

El presidente de la FIFA aseguró que el publico podrá tener acceso a las imágenes que observa el arbitro, en el momento de toma de decisiones en el juego.

Gracias a esta nueva tecnología mostrará nuevas imágenes estabilizadas para que la experiencia de visualización “sea absolutamente única”, como si estuvieras en el centro del campo junto a los jugadores, prometió Infantino.

La tecnología desarrollada por Lenovo, el mayor fabricante de PC del mundo en cuanto a unidades vendidas, también contará con avatares de jugadores en 3D creados con IA, que se usarán en momentos decisivos como el fuera de juego, lo que ayudará a los árbitros en sus decisiones.

“Introduciremos una identificación y un seguimiento precisos de los jugadores, lo cual supone una gran ventaja para nuestra tecnología semiautomatizada fuera del campo. Esto se traduce en imágenes excelentes, decisiones más rápidas por parte de los árbitros y una comprensión clara por parte de todos”, precisó el presidente de la FIFA.

Art Hu, director de Información de Lenovo, explicó que para la creación de los avatares se tendrán en cuenta las dimensiones exactas de cada jugador para crear versiones mas realistas.

Lenovo también proporcionará infraestructura y hardware resilientes para apoyar a la FIFA y a su proveedor de tecnología VAR, Hawk-Eye Innovations, durante el torneo, tras una exitosa implementación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

En octubre pasado la FIFA anunció que la compañía china sería su socio tecnológico para el Mundial, después que se realizaron pruebas que permitieron a iconos del fútbol como Ronaldo y David Beckham utilizar la tecnología que permite acceder a datos y análisis del partido en tiempo real, así como a repeticiones controlables de los momentos clave.

Lenovo también será el socio de FIFA en la Copa Mundial Femenina que se celebrará en Brasil en 2027.