Inter Miami ficha al brasileño Micael dos Santos

Dos Santos, de 25 años, posee una amplia experiencia en la MLS tras unirse al Houston Dynamo en la temporada 2022, club que abandonó el año pasado para fichar por Palmeiras.

El futbolista también posee experiencia en el Atlético Mineiro, al que ayudó a conquistar un Campeonato Brasileiro (2021), una Copa de Brasil (2021) , dos Campeonato Mineiro (2021 y 2022) y una Supercopa de Brasil (2022).

Micael se enfrentó el pasado verano al Inter Miami como integrante del club brasileño en el encuentro de primera fase del Mundial de Clubes que finalizó en empate 2-2 y salló el pase de ambos a octavos de final.

La adquisición del brasileño refuerza la posición más frágil para el Inter Miami, un equipo que anota goles con mucha facilidad gracias a la presencia de Lionel Messi y Luis Suárez, arriba, pero al que le cuesta cerrar su portería.

El fichaje la semana pasada de Dayne St. Clair, mejor guardameta de la última temporada en la MLS, también viene en esa dirección. EFE