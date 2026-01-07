Luis Advíncula rescinde con Boca Juniors y podría regresar a Perú

En territorio uruguayo, el defensor se integrará a la pretemporada del conjunto blanquiazul para iniciar esta nueva etapa profesional en la liga peruana. Advíncula cierra así un ciclo exitoso en el Xeneize, institución a la que llegó en 2021 procedente del Rayo Vallecano español. Durante su estancia, disputó 169 partidos, convirtiéndose en uno de los referentes más queridos por la hinchada.

Su balance con la camiseta azul y oro incluye seis goles, catorce asistencias y la conquista de cuatro títulos locales, siendo la Supercopa 2022 el último. El jugador nacido en El Carmen finaliza una etapa de cinco años en el club, marcando su segundo paso por Argentina tras jugar en Newell’s. Con más de cien partidos en su selección, el lateral suma una vasta experiencia tras iniciar su carrera en Juan Aurich.

Tras su paso por Sporting Cristal, el defensor desarrolló una extensa trayectoria internacional en clubes como el Hoffenheim alemán y el Ponte Preta de Brasil. También militó en el Vitoria Setúbal de Portugal, el Bursaspor de Turquía y los equipos mexicanos Tigres y Lobos BUAP. Ahora, el experimentado carrilero vuelve al fútbol de su país para aportar su recorrido europeo y sudamericano al equipo de la Victoria.

Fuente: EFE

