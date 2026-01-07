Olimpia jugará ante Boca Juniors un amistoso de pretemporada

Según información del periodista de ABC Cardinal, Ariel Insfrán, el encuentro ante el “Xeneize” se disputará el próximo domingo 18 de enero. La sede elegida para este enfrentamiento de gigantes es el estadio Único San Nicolás, de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, ubicada en la provincia de Buenos Aires. La directiva franjeada busca que este tipo de pruebas de primer nivel consoliden el funcionamiento colectivo del plantel comandado por Pablo “Vitamina” Sánchez.

La confirmación del duelo generó cierta incertidumbre inicial debido a una coincidencia de fechas en el calendario previamente establecido por el club. Olimpia ya tenía pactado un compromiso frente a Juventud de las Piedras de Uruguay para ese mismo 18 de enero dentro de la Serie Río de la Plata. No obstante, al tratarse de la misma organización, los ajustes logísticos permitieron priorizar el cruce de jerarquía ante el cuadro argentino.

La gira de preparación del equipo paraguayo no se limita al duelo en Argentina, ya que su recorrido comenzará antes en Uruguay. El 15 de enero, a las 21:00 el conjunto franjeado se medirá ante Colo Colo de Chile, en el estadio Luis Franzini, en la ciudad de Montevideo, por la Serie Río de la Plata. De esta manera, el calendario internacional de Olimpia queda blindado con exámenes de gran envergadura para afrontar sus desafíos del 2026.

