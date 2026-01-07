Pellegrino renueva contrato con Lanús

El Granate anunció la extensión del vínculo de Mauricio Pellegrino a través de una publicación en la red social X, en la que se lo ve firmando su nuevo contrato y posando con la camiseta del club junto al presidente de la institución, Nicolás Russo, y su vicepresidente, Alejandro Marón.

Lea más: Brighton rescata un punto

“Mauricio Pellegrino, entrenador campeón con el Granate de la última Copa Sudamericana, extendió su contrato con el Club Atlético Lanús hasta diciembre de 2026”, añadió el club a través de Instagram.

El club argentino anunció además que el español Xavier Tamarit dejó de integrar el cuerpo técnico de Pellegrino y que su lugar será ocupado por el entrenador argentino José ‘Turu’ Flores, que ha dirigido a los argentinos Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield y Aldosivi y que durante las últimas ocho temporadas integró el cuerpo técnico del Unión Deportiva Las Palmas, de la Segunda División de España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La renovación de Pellegrino en el banquillo granate se da tras coronarse en noviembre pasado en la Copa Sudamericana al vencer en los penaltis al brasileño Atlético Mineiro, en una disputada final celebrada en Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aquel trofeo fue el segundo de Lanús en el torneo continental y el primero del ‘Flaco’ en su carrera como entrenador, que incluyó pasos por el Valencia, el Deportivo Alavés, el Leganés y el Cádiz en España, el Southampton inglés, Universidad de Chile, y Estudiantes, Independiente y Vélez Sarsfield en Argentina.

Pellegrino asumió como entrenador de Lanús en diciembre de 2024 con un contrato por un año, en el que registró 23 victorias, 16 empates y 12 derrotas en 51 partidos. EFE