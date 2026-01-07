El Brighton de Diego Gómez se lleva un punto de su visita al Etihad Stadium

El hoy atacante, oriundo de la compañía Mburica Reta del distrito de San Juan Bautista, Misiones, tuvo un buen inicio de partido. Apenas en los primeros movimientos asistió de forma magistral con un centro que encontró en soledad al alemán Pascal Groß. El cabezazo del europeo tuvo una gran respuesta en dos tiempos del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma.

El mediocampista paraguayo no tuvo una jornada destacada como viene siendo habitual en los últimos encuentros con las “gaviotas”. Tuvo gran responsabilidad en el tanto de apertura del Manchester City, al cometer un penal tras obstruir el paso del belga Jérémy Doku. Al estirar el pie izquierdo, provocó una acción que fue revisada por el VAR y ratificada como pena máxima.

¡LA POLÉMICA EN ETIHAD! ¿Fue penal de Diego Gómez sobre Doku? El árbitro lo cobró tras revisarlo en el VAR y Haaland convirtió el primero de los Ciudadanos.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2026

Dicha sanción resultó discutible, entendiendo que el movimiento no parecía ser suficiente para derribar al atacante, pero poco le importó a Erling Haaland. El goleador noruego, en la recta final de la primera etapa, canjeó la ocasión por gol con una ejecución cruzada. El remate terminó descolocando por completo al portero neerlandés del Brighton, Bart Verbruggen.

¡¡SIEMPRE EL OSO BLANCO!! Corta carrera de Haaland para anotar el 1-0 de Manchester City ante Brighton.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2026

Previo a la apertura del marcador, el surgido en la cantera de Libertad ya había cometido un error conceptual en la salida del balón. Intentó jugar al ras del césped, pero su pase fue interceptado por Doku, aunque la jugada concluyó con una mala resolución rival. Con la ventaja, el City manejó el partido y contó con chances claras para poder ampliar la diferencia.

La más clara ocurrió en los primeros compases de la complementaria tras un error en la salida desde el fondo del sueco Yasin Ayari. En su intento de ensanchar el juego, el balón fue interceptado por Bernardo Silva, quien dejó tendido al zaguero Lewis Dunk. El portugués tuvo el camino allanado para un disparo que terminó estrellándose en el poste izquierdo visitante.

Llegando a la hora de partido, una acción de fuerza del francés Georginio Rutter permitió que el volante Yasin Ayari lograra romper líneas. Tras sumarse al ataque, Ayari cambió la orientación del avance de derecha a izquierda, donde recepcionó el esférico Kaoru Mitoma. El extremo dejó en el camino a Bernardo Silva para fabricarse un ángulo de disparo ideal.

El japonés sacó un derechazo rasante y esquinado que pasó entre las piernas del español Nico González antes de ingresar al arco local. Pese a la estirada de Gianluigi Donnarumma hacia su costado izquierdo, el portero no pudo evitar la anotación, un auténtico “pase a la red”. Con este tanto, el Brighton lograba emparejar las acciones en un momento crítico del encuentro.

¡¡MANDÓ A CALLAR AL ETIHAD!! Mitoma encontró el espacio, sacó el remate desde afuera del área y estampó el 1-1 de Brighton ante Manchester City.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2026

A los 70 minutos, las “gaviotas” contaron con una acción clara para pasar al frente, pero fue desaprovechada por el futbolista paraguayo. La jugada se originó en una pelota larga del portero Bart Verbruggen que encontró destapado por la banda izquierda a Kaoru Mitoma. El japonés ganó la línea de fondo y cedió el balón hacia atrás para la llegada de Diego Gómez.

Con la portería a su merced y en la boca del arco, Gómez actuó casi como un defensor en el área opuesta a la suya. Direccionó el esférico hacia el cuerpo de Donnarumma, quien ya había quedado vencido en el primer poste tras el centro previo. El portero italiano se vio aliviado por el yerro del volante guaraní, quien no pudo darle dirección de gol.

¡NO SE PUEDE CREER EL GOL QUE SE PERDIÓ DIEGO GÓMEZ! Era el 2-1 de Brighton ante Manchester City...



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2026

Ya ingresando en el último cuarto de hora, Diego Gómez se retiró del campo visiblemente fastidiado consigo mismo por la jugada desperdiciada. Fue reemplazado por el alemán Brajan Gruda para asegurar un punto importante ante un rival que compite con Arsenal por el liderato. Con la paridad, el Brighton permanece en el undécimo lugar de la clasificación general.

El equipo de Fabian Hurzeler se ubica a cuatro puntos de la última plaza europea, ocupada por el Brentford, que goleó 3-0 al Sunderland de Omar Alderete. Por su parte, los “Citizens” consuman su tercer empate consecutivo y quedan a cinco puntos de la cima ocupada por los “Gunners”. El equipo de Londres lidera la tabla de la Premier League y cuenta todavía con un partido menos.