El peruano Jesús Pretell es el nuevo refuerzo de Liga de Quito: "Estoy listo para el reto"

"Estoy listo para el reto, nos vemos pronto liguistas", expresó Pretell a través de un video que ha invadido las redes sociales de los fanáticos del Rey de Copas, como también se conoce a Liga.

Liga, por su parte, destacó que Pretell, de 26 años, llega al club "para dejar el alma por estos colores".

Pretell se ha vinculado al Rey de Copas en calidad de agente libre, tras concluir su vínculo con el Sporting Cristal, en el que fue dirigido en el 2022 por el actual técnico de Liga, el brasileño Tiago Nunes.

Además del Sporting Cristal, el nuevo centrocampista del cuadro ecuatoriano militó en la Universidad San Martín, el Melgar y también ha vestido la camiseta de la selección peruana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Liga de Quito ha comenzado su pretemporada con la mirada puesta en la Liga Pro, que inicia el próximo 26 de febrero, y posteriormente disputará la fase de grupos de la Libertadores, torneo que ganó en el 2008.