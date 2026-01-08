Evander: lo único que me faltó para ganar el MVP fue sacar a Messi de la MLS

"Lo único que me faltó (para ganar el MVP) fue sacar a Messi", bromeó el delantero durante una rueda de prensa.

Evander finalizó cuarto en la votación de este premio tras sumar 18 goles y repartió 15 asistencias la pasada temporada con el FC Cincinnati, que finalizó en segunda posición en la Conferencia Este.

Además de arrebatarle ese premio, Messi también estuvo presente en la eliminación de Cincinnati en los 'playoffs' de la MLS Cup, después de que el Inter Miami derrotara por 0-4 al equipo de Ohio en semifinales de conferencia.

Este fue el segundo MVP de Messi en la MLS en dos años y medios en la liga, el primero en conseguirlo de forma consecutiva en la historia de la competición.

La MLS celebra este jueves en Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos) su 'Media Day' de 2025, una jornada oficial de puertas abiertas para los medios con vistas a la nueva temporada que comenzará el 21 de febrero.