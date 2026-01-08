Leonardo Campana afirma que Ecuador buscará hacer historia en el Mundial

"He trabajado muy duro para llegar al Mundial y no solo ir a participar, sino ir a competir y hacer historia, porque todos sabemos que un Mundial te puede cambiar la vida", dijo Campana en una rueda de prensa.

El delantero de 25 años, que se estrenó el pasado noviembre como goleador de la selección en un amistoso contra Nueva Zelanda, aseguró que ha trabajado esta pretemporada para tener un año muy positivo y llegar a ese torneo en gran forma.

"En el Mundial he pensado en los últimos cuatro años de mi carrera. (...) No pude estar en Catar por diferentes motivos y he venido trabajando para este momento", agregó.

Además, resaltó que dentro de la selección se ha creado un grupo "muy lindo" que hará un gran torneo "por la calidad de jugadores y por la calidad humana".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El futbolista abandonó en diciembre de 2024 la disciplina del Inter Miami en busca de minutos y recaló en las filas del New England Revolution, donde anotó 7 goles la última temporada, pero no fue suficiente para alcanzar los 'playoffs'.

El club anunció el pasado noviembre el fichaje de Marko Mitrovic como su nuevo entrenador de cara a la próxima temporada, quien según Campana le transmitió "muy buenas energías y mentalidad ganadora".

Y aunque sostuvo que su objetivo es "hacer historia con el New England", admitió que aspira a poder dar el salto a Europa.

La MLS celebra este jueves en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.) su 'Media Day' de 2025, una jornada oficial de puertas abiertas para los medios de cara a la nueva temporada que comenzará el 21 de febrero.