Noah Allen: Mentiría si dijera que no pasa nada por haber perdido a Busquets y Alba

"Mentiría si dijera que no pasa nada por haberlos perdido. Son jugadores increíbles, leyendas del deporte y, sobre todo, grandes personas. Los voy a extrañar muchísimo a ambos. Pero tenemos que seguir adelante y concentrarnos en el próximo año sin ellos y con sus reemplazos", dijo Allen en una rueda de prensa.

Los dos jugadores españoles colgaron las botas tras la victoria del Inter Miami en la final de la MLS Cup el pasado diciembre, que supuso el 37º título para Busquets y el 23º de Alba.

El Inter Miami fichó a Sergio Reguilón para reemplazar a Alba, pero todavía falta por encontrar un recambio para Busquets.

Sobre la nueva temporada, Allen indicó que el objetivo es mantener el nivel que mostraron en los últimos partidos de 'playoffs', en los que sumaron cuatro victorias consecutivas contundentes para alzarse con el título.

La temporada del Inter Miami comenzará el 21 de febrero en Los Ángeles cuando se enfrenten al LAFC. Posteriormente tendrán el reto de conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf, título que sigue siendo esquivo a Lionel Messi, Luis Suárez y compañía.

Antes de eso, el equipo hará una gira de pretemporada por Sudamérica. Jugará ante Alianza Lima en Perú el 24 de enero, contra Atlético Nacional en Colombia el 31 de enero, y ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador el 7 de febrero.

La MLS celebra este jueves en Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos) su 'Media Day' de 2025, una jornada oficial de puertas abiertas para los medios con vistas a la nueva temporada que comenzará el 21 de febrero.