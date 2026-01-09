El Real Oviedo se vuelve a citar con la urgencia

Los asturianos tendrán enfrente a un Betis que después de salir severamente goleado el pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (5-1), repite como visitante y con el ánimo de volver a la senda de la victoria para mantenerse firme en la lucha por los puestos europeos.

Almada cuenta con las bajas de los lesionados Bailly, Ovie Ejaria y Nacho Vidal y el sancionado Fede Viñas, después de su tercera expulsión en lo que va de temporada.

Como noticias positivas, David Costas podrá estar a disposición tras una semana marcada por unas molestias musculares y entra por primera vez en la convocatoria al delantero uruguayo Thiago Borbas, el último fichaje de los azules.

David Carmo suplirá a Bailly en el eje de la zaga y la otra gran duda es quién sustituirá a Fede Viñas como ariete, un puesto al que apunta Álex Forés, delantero que solo ha sido titular una vez en la presente temporada y cuyo futuro en este mismo mercado invernal parece lejos de la capital del Principado.

Los azules, colistas de Primera División con doce puntos, están a seis de la permanencia y con el empate de la pasada jornada ante el Alavés establecieron un récord negativo: acumular once partidos seguidos sin ganar por primera vez en su historia en Primera.

Real Oviedo y Real Betis no se enfrentan desde febrero de 2000, hace casi 26 años, cuando ambos equipos empataron a un gol en el antiguo Carlos Tartiere.

En aquella temporada, el Betis descendió a la categoría de plata, en la siguiente el Oviedo hizo lo propio y el conjunto sevillano ascendió, y desde entonces no se han vuelto a encontrar.

El entrenador verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, quiere pasar página pronto de la derrota en Madrid con una alegría en Oviedo, antes de afrontar la semana que viene la eliminatoria a partido único ante el Elche de los octavos de final de la Copa del Rey.

Pellegrini vuelve a contar en el grupo con el delantero congoleño Cédric Bakambu tras acabar la participación de su selección en la Copa de África, aunque no está en la convocatoria al no haber tenido tiempo de recuperación tras la estancia con su combinado nacional.

Para el partido también es baja, la única por lesión, el mediapunta Isco Alarcón, quien se recupera de la operación de una dolencia en el cartílago del tobillo derecho a la que fue sometido el 29 de diciembre, mientras que los dos internacionales con Marruecos, el centrocampista Sofyan Amrabat y el extremo Ez Abde, aún están en la disputa la Copa de África de la que son anfitriones.

Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Rahim; Sibo, Colombatto; Ilyas Chaira, Reina, Brekalo; Álex Forés.

Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Ruibal; y Cucho Hernández.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité balear).