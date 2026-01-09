Marruecos y Brahim no dan tregua y se anotan en semifinales de la Copa África

Brahim Díaz volvió a ser la figura central al anotar su quinto tanto en el certamen, consolidándose como el líder ofensivo. El mediapunta del Real Madrid abrió el marcador a los 26 minutos tras aprovechar un rebote generado por El Kaabi y Achraf Hakimi. Con este gol, Brahim mantiene su racha anotadora, habiendo marcado en cada uno de los encuentros de esta edición.

La superioridad marroquí fue constante, instalando el juego en campo contrario mediante una presión alta que anuló cualquier reacción camerunesa. El equipo visitante sufrió además la baja prematura de Tchamadeu por lesión, lo que limitó aún más sus recursos defensivos. El asedio local fue total, traduciéndose en una estadística abrumadora de tiros de esquina y posesión efectiva.

La sentencia definitiva llegó en el minuto 74 gracias a una gran definición de Saibari, quien conectó un potente derechazo tras un córner. Camerún solo pudo reclamar dos posibles penales sobre Mbeumo y Eyong, siendo el segundo de ellos una falta clara de Masina no pitada. Marruecos espera ahora en semifinales al ganador del cruce estelar entre las selecciones de Argelia y Nigeria.

Ficha técnica

Camerún (0): Devis Epassy; Che Malone, Samuel Junior Kotto, Nouhou Tolo; Junior Tchamadeu (Dina Ebimbe, minuto 24; N’Koudou, minuto 58), Arthur Avon, Carlos Baleba (Onana, minuto 77), Mahamadou Nagida; Bryan Mbeumo, Danny Namaso (Magri, minuto 77); Christian Kofane (Etta Eyong, minuto 77).

Marruecos (2): Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; Neil El Aynaoui; Brahim Díaz (Igamane, minuto 90), Bilal El Khannous (Amrabat, minuto 68), Ismael Saibari (Targhalline, minuto 86), Abde (Rahimi, minuto 86); Ayoub El Kaabi (En Nesyri, minuto 68).

Goles: 0-1, minuto 26: Brahim Díaz; 0-2, minuto 74: Saibari.

Árbitro: Dahane Beida (Mauritania). Amonestó con tarjeta amarilla a los cameruneses Avon (minuto 10) y Nouhou (minuto 39).

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, disputado en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante unos 53.000 espectadores.

