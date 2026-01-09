Rostros guaraníes en el mercado de pases

El mediocampista José Ignacio Florentín logró finalmente destrabar su situación contractual y administrativa en Argentina y fue oficializado como nuevo futbolista del Independiente Rivadavia de Mendoza.

El volante, últimamente en Central Córdoba, se encontraba imposibilitado de salir del país por un proceso judicial, resolvió los inconvenientes que lo mantenían en vilo y podrá así retomar con normalidad su carrera profesional en Argentina, con la mira puesta en sumar continuidad y protagonismo.

El ofensivo Antonio Galeano, recientemente desvinculado del Ceará, continuará su en el fútbol brasileño tras llegar a un acuerdo con Mirassol.

El compatriota desembarca en una de las ligas más competitivas del continente, con el objetivo de consolidarse, ganar ritmo de competencia y potenciar su rendimiento en un torneo de alta exigencia.

El lateral limpeño Alcides Benítez, surgido en Guaraní, fue anunciado como nuevo jugador de Belgrano de Córdoba, dando así un nuevo paso en su carrera al incorporarse a la Primera División del fútbol argentino.

El defensor, con pasado en 2 de Mayo, afrontará este desafío con la expectativa de afianzarse en el plantel y aportar solidez al club cordobés en la exigente competencia.

Finalmente, también se confirmó el arribo de Robert Osmar Morales a Pumas de México.

El delantero, que venía de militar en Toluca, optó por permanecer en el fútbol mexicano y asumir un nuevo desafío con el conjunto universitario. Morales buscará reencontrarse con el gol y convertirse en una pieza clave dentro del proyecto deportivo de Pumas, en una liga que conoce bien y donde ya ha dejado buenas sensaciones.

De esta manera, los rostros guaraníes siguen ampliando su presencia en el plano internacional, aportando calidad y compromiso en distintos campeonatos y manteniendo en alto la bandera del fútbol paraguayo.