Doblete de Julio Enciso, en la clasificación del Estrasburgo en la “Coupe”

Desde el inicio del compromiso, el caaguaceño asumió la responsabilidad de conducir el ataque de su equipo portando la emblemática camiseta número 10. Su presencia fue clave para destrabar el esquema defensivo local, participando activamente en la elaboración y finalización de las jugadas. El paraguayo se hizo presente en el marcador por primera vez a los 22 minutos de la primera etapa, tras protagonizar una brillante pared con el argentino Joaquín Panichelli. La devolución precisa de su compañero permitió que la “joya” definiera con clase para establecer el segundo tanto del encuentro, ampliando una ventaja que ya había inaugurado el propio Panichelli a los 14 minutos.

El dominio del Estrasburgo fue absoluto durante todo el desarrollo del juego, sumando goles a través del belga Diego Moreira antes del descanso y mediante el marfileño Martial Godo y el sueco Sebastian Nanasi en el complemento. Sin embargo, el cierre de la jornada volvió a tener el sello de la joven estrella guaraní. Cuando el partido llegaba a su fin, en el minuto 89, Martial Godo desbordó por el costado izquierdo y lanzó un centro al corazón del área, donde Julio Enciso apareció con oportunidad para conectar el balón y decretar el sexto gol definitivo, sellando así su primer doblete desde que milita en “Viejo Continente”.

Esta actuación goleadora de Enciso mantiene viva la mística paraguaya en un club que tiene un vínculo histórico con el fútbol de nuestro país. El Racing de Estrasburgo, tres veces ganador de esta competición, cuenta en su palmarés con una consagración histórica bajo el liderazgo del legendario portero José Luis Chilavert. Con la “Joya” en un nivel ascendente y asumiendo el rol de conductor en el ataque, el equipo alsaciano aguarda ahora el sorteo de la siguiente fase con la ilusión de seguir avanzando en el torneo más tradicional del fútbol francés.