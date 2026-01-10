El Rayo mide su depresión liguera ante un Mallorca en horas bajas

El equipo vallecano estrenó el año con un empate frente al Getafe (1-1), tras encajar un gol en el tiempo añadido de la segunda parte pero se resarció tres días después en la Copa del Rey eliminando al Granada (1-3), en un partido que comenzó perdiendo en la primera parte.

Con 19 puntos, a solo tres del descenso, el Rayo encadena ocho jornadas sin ganar. La última fue el 26 de octubre de 2025 frente al Alavés y desde entonces lleva dos meses y medio resumidos en cinco empates (Real Madrid, Oviedo, Valencia, Betis y Getafe) y tres derrotas (Villarreal, Espanyol y Elche) que se traducen en solo cinco puntos sumados de veinticuatro posibles.

Lo más preocupante de este periodo es la alarmante falta de gol que ha demostrado el equipo con solo dos goles marcados, lo que supone que en seis se quedó sin ver portería contraria. En total lleva 14 en 18 partidos, una cifra que solo empeora el Oviedo, colista, con ocho.

La buena noticia de Iñigo Pérez para este partido es que recupera al lateral derecho albano Iván Balliu y al delantero brasileño Alemao, ya que ambos se han recuperado de sus respectivas lesiones. Por contra no están el central brasileño Luiz Felipe ni el centrocampista Unai López, ambos con molestias, así como el mediocentro senegalés Pathé Ciss, que sigue en la Copa África.

En cuanto al once titular la principal duda reside en saber quién será el máximo referente ofensivo ya que Iñigo Pérez está rotando continuando en la punta del ataque. Parece que Sergio Camello es el principal candidato para salir de inicio aunque también podría ser que el técnico navarro apueste por el recién llegado Carlos Martín o por Jorge de Frutos y haga alguna variante en la mediapunta.

Enfrente está el Real Mallorca, para el que la primera derrota del año ante el Girona supuso un jarro de agua fría, ya que venía de un diciembre sin perder y en el que mostraba una evolución contra rivales directos como el Elche (3-1), Valencia (1-1), Osasuna (2-2) u Oviedo (0-0).

El principal problema que afrontarán los bermellones será la baja de su capitán, Antonio Raíllo, quien sufrió una luxación de clavícula durante la semana y estará varias semanas fuera, por lo que Jagoba Arrasate deberá recurrir a Marash Kumbulla en el eje de la zaga, quien no es titular desde mediados de septiembre.

Más allá de la baja del andaluz, el elenco insular tiene la obligación de enmendar errores como los de Leo Román, que costaron la derrota, y la vuelta al once de Omar Mascarell puede ayudar a tapar ciertas carencias y liberar a Samu Costa en el centro del campo.

Uno de los futbolistas más cuestionados es Sergi Darder, quien está lejísimos del nivel mostrado en el Espanyol y podría ser sustituido por Pablo Torre en la media punta, quien también tiene mucho por demostrar después de que el club apostara por él en verano pagando una cifra cercana a los cinco millones de euros.

Otra de las novedades podría estar en la banda derecha, donde Antonio Sánchez podría salir de inicio para ayudar a Pablo Maffeo ante los constantes ataques de unos laterales que se posicionan muy adelantados, y que ya marcó hace dos temporadas en Vallecas con el Mallorca.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Oscar Valentín, Gumbau; Isi, De Frutos, Álvaro; Camello.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Kumbulla, Mojica; Mascarell, Samu Costa, Antonio Sánchez, Pablo Torre, Virgili; Muriqi.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano).