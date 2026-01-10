Uche y el Palace se estrellan contra un Sexta división

Con un equipo repleto de suplentes a excepción de Yeremy Pino, Adam Wharton y Marc Guéhi, el Palace, vigente campeón de la competición, protagonizó la primera gran sorpresa de esta ronda de la FA Cup y una de las más grande de siempre contra un Macclesfield que compite en la National League North, el sexto escalón de la pirámide del fútbol inglés.

Los 'Eagles' recibieron el primer golpe justo antes del descanso, con un gol de Paul Dawson para los locales, y aunque, hicieron varios cambios en el paso por vestuarios, dando entrada, entre otros, a Brennan Johnson, fueron los 'Silkmen' los que marcaron de nuevo, esta vez por medio de Isaac Buckley.

Uche, que fue titular por primera vez desde el pasado 18 de diciembre en la Conference League, cuando marcó un golazo contra el KuPS, pudo recortar distancias, pero su gol a veinte minutos para el final fue anulado por fuera de juego.

El portero del Macclesfield, Max Dearnley, se convirtió el héroe en el tramo final con un paradón a Wharton que podría haber ampliado las esperanzas de remontada de los de Oliver Glasner, que no lograron el gol hasta que en el tiempo de descuento Pino clavó una falta en el borde del área. Pese a contar con seis minutos por delante para forzar la prórroga, el Palace no consiguió el ansiado segundo gol y se quedan fuera a las primeras de cambio.

Curiosamente, el entrenador del Macclesfield es John Rooney, el hermano menor de Wayne Rooney, que también estuvo en el pequeño Moss Rose como comentarista para la cadena británica BBC.

Para tomar magnitud de la sorpresa, mientras que el Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup y de la Community Shield, es decimocuarto en la Premier y compite en Europa, el Macclesfield es decimocuarto en la Sexta división.

En los otros tres partidos que se disputaron en la franja del sábado por la mañana en Inglaterra, el Wolverhampton Wanderers goleó al Shrewsbury por 6-1, con un 'hat trick' de Jorgen Strand Larsen y un tanto del colombiano Jhon Arias, el Leicester City se impuso al Cheltenham por 0-2 y Sunderland y Everton irán a la prórroga tras empatar James Garner el tanto inicial de Enzo Le Fee.