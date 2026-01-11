Bolivia continúa su preparación para recibir la próxima semana a Panamá en un amistoso

El entrenamiento se desarrolló en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde la Verde está concentrada desde el viernes y donde, además, se disputará un segundo partido amistoso con México el próximo 25 de enero.

"Tenemos ahora a 15 jugadores, esperamos en el transcurso de esta semana hasta el jueves tener ya a la gran mayoría", dijo a los medios el asistente técnico de la selección, Gabriel Ramírez.

Ramírez señaló que "es complicado negociar con los clubes de afuera para que puedan prestar a sus jugadores", aunque comentó que están "en ello aún" con miras a que en los próximos días se sumen más a la convocatoria, incluido el goleador de la Verde, el volante Miguel Terceros, del Santos brasileño.

El asistente también valoró el retorno del centrocampista del club Bolívar Ramiro Vaca, quien podrá volver a las canchas la próxima semana tras cumplir una sanción de ocho meses por un dopaje por "contaminación cruzada".

Ramírez dijo que Vaca "siempre ha sido bien recibido en la selección", que sus compañeros en la Verde "lo quieren mucho y "él está contento de estar acá".

Bolivia tiene programados entrenamientos toda la semana en Santa Cruz y el viernes viajará a Tarija, donde el domingo recibirá en el estadio IV Centenario a la mundialista Panamá.

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, convocó a 26 jugadores para los amistosos con Panamá y la también mundialista y anfitriona del Mundial 2026 México, dentro de su preparación para la repesca.

Además de Vaca, en la convocatoria destaca el delantero argentino-boliviano Máximo Mamani, de 20 años, el nuevo fichaje del campeón de Bolivia Always Ready, que se formó en la reserva de Vélez Sarsfield.

Junto a Miguelito fueron llamados otros 'extranjeros', como Bruno Miranda, del Aucas ecuatoriano; Enzo Monteiro, del FK Auda letón; el guardameta Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers uruguayo; y el centrocampista Gabriel Villamil, del Liga de Quito.

Villegas convocó, además, a los defensores Lucas Macazaga, del Leganés español, Diego Medina del CSKA 1948 búlgaro; Diego Arroyo, del Shakhtar Donetsk ucraniano y Marcelo Torrez, compañero de Miguelito en el Santos.

Al mando de Villegas, la selección boliviana accedió en septiembre a la repesca del Mundial de 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias suramericanas.

Bolivia jugará el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Como parte de su preparación, la Verde ya disputó cuatro amistosos en octubre y noviembre: con la mundialista Jordania, que acabó por 0-1 a favor de los bolivianos; con Rusia, en el que cayeron por 3-0, y también acumuló derrotas por 2-0 ante Corea del Sur, por 3-0 ante Japón y por 2-0 ante Perú.