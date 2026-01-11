El Elche firma al argentino Osorio, que seguirá cedido en Defensa y Justicia

Osorio, de 23 años, se incorporará a la plantilla ilicitana al inicio de la temporada 2026-27, según informó el club en un comunicado oficial.

El nuevo jugador del Elche, natural de San Nicolás de los Arroyos, se formó en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, con el que llegó a debutar en el primer equipo.

Posteriormente, en Defensa y Justicia, club de que es asesor deportivo el propietario del Elche, Christian Bragarnik, contó con continuidad, participando de manera regular en competiciones nacionales y acumulando experiencia competitiva.

Según destaca el Elche, Osorio es un delantero “versátil, con desmarque y llegada al área”, capaz de adaptarse a distintos sistemas ofensivos.

“Destaca por su movilidad, capacidad para aprovechar los espacios y olfato goleador, así como por su entrega y presión al rival”, añade la entidad, que enmarca su fichaje en la apuesta por futbolistas “con proyección y recorrido profesional”.