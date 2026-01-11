Endrick, debut con gol y clasificación

El atacante sudamericano Endrick, que llegó hace días procedente de Madrid a la localidad francesa, donde permanecerá hasta final de temporada, se estrenó como titular y goleador en el conjunto del portugués Paulo Fonseca.

Lea más: Brighton elimina a Manchester United

La esperanza ofensiva del Lyon salió en la punta de ataque y a los cuatro minutos ya pudo marcar, con un disparo al palo izquierdo de la meta de Arnaud Bodart.

El gol llegó al borde del descanso y al final fue decisivo, el que dio el pase a su equipo en la Copa de Francia. El Lyon tomó ventaja al minuto de juego con el tanto de Afonso Moreira tras recibir un balón de Remy Deschamps

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero a la media hora igualó el conjunto local con el gol de Nathan Ngoy tras un centro de Amar Haraldsson.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fue en el 42 cuando marcó su primer tanto en Francia Endrick en una acción que nació con un pase desde la izquierda de Pavel Sulc, que alargó Corentin Tolisso dentro del área y que aprovechó, de primeras, el brasileño, que batió a Bodart. Su gol supuso la clasificación del Lyon.

El brasileño coincidió con el hermano de Kylian Mbappe, Ethan Mbappe, durante doce minutos.Suplente, saltó al campo Ethan en el 59, en lugar de Felix Correira.Endrick fue cambiado en el 72 por Adam Karabec tras ser decis