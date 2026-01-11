Con Diego Gómez, el Brighton elimina al Manchester United de la FA Cup

Los goles de Brajan Gruda y Danny Welbeck pusieron fin a las andanzas del United en esta tercera ronda del torneo y obligan al equipo a centrarse únicamente en la Premier League, la única competición en la que siguen con vida a día 11 de enero.

El United, que mantiene a Darren Fletcher como entrenador interino tras el despido de Rúben Amorim, empezó el encuentro de la peor manera. A los doce minutos, una internada de Welbeck terminó en un centro que obligó a Lisandro Martínez a sacar un cabezazo sobre la línea; sin embargo, el rechace cayó en las botas de Gruda, quien no falló a bocajarro.

A la enésima decepción en Old Trafford estuvo cerca de seguirle el 0-2, cuando el portero Senne Lammens se equivocó en la salida de balón y se lo regaló al Brighton. Para fortuna local, Welbeck falló de forma incomprensible con todo a favor. No obstante, el delantero inglés y ex del United se resarció en la segunda mitad al recibir un pase de Gruda y fusilar a Lammens con un espectacular disparo a la escuadra. Un golazo que, pese a su pasado en el “Teatro de los Sueños”, Welbeck no dudó en celebrar.

Fletcher, consciente de lo que había en juego, alineó un equipo repleto de titulares, pero ni aun así logró cambiar la dinámica. El equipo solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos y, aunque tuvo un arreón final en el que Benjamin Sesko anotó el gol del honor, no fue suficiente para forzar la prórroga. Para colmo, el canterano Shea Lacey terminó expulsado tras ver dos amarillas en apenas dos minutos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la espera de concretar la llegada de un nuevo entrenador —con Ole Gunnar Solskjaer como principal candidato—, la temporada del United es tétrica. Sin participación en Europa tras el desastroso curso pasado, eliminados de la Carabao Cup por el Grimsby Town (de cuarta división) y ahora fuera de la FA Cup, el panorama es desolador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Solo les queda la Premier League, donde pelear por el título es una utopía y el único objetivo real es clasificarse para la Champions League. Actualmente, marchan séptimos con 32 puntos, a tres unidades de la cuarta plaza. El United se convierte así en el segundo equipo del Big Six en caer en esta ronda de la FA Cup, tras la eliminación del Tottenham a manos del Aston Villa este sábado.

Fuente: EFE