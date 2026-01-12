La española Lucía García brilla en goleada del Monterrey al Necaxa

En la continuación de la segunda jornada del campeonato, García, en un par de ocasiones; Christina Burkenroad, Sofía Martínez y Carol Cazares fueron las anotadoras de las regias, superiores en su estadio.

Monterrey, que disparó 21 veces, 12 a puerta, tuvo la posesión de la pelota 71-29 a su favor; lo confirmó con buena contundencia ante un rival sin capacidad de respuesta.

García remató a puerta en el minuto 3; el balón quedó rebotado y Burkenroad lo metió en la red, ventaja ampliada en el minuto 20 con un golpe de derecha al ángulo de la española, que en el 31 puso el 3-0 al sacudirse a la guardameta y convertir de derecha.

Insaciables, las Rayadas fueron por más y completaron la masacre con un gol de derecha de Martínez desde fuera del área, en el 80; y un cabezazo de Cazares, en el 90+2.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el otro encuentro de este domingo, el Pachuca goleó por 4-0 al Querétaro, con dos anotaciones Nina Nicosia, una de la nigeriana Chinwendu Ihezuo y una de Charlyn Corral.

La africana convirtió de derecha en el minuto 9 y Nicosia amplió la diferencia con un cabezazo en el 31 a pase de Corral.

Las Tuzas, que perdieron el título de liga en el pasado Apertura, bajaron el ritmo, pero cerró}aron bien y ampliaron la ventaja con un gol de Nicosia, en un error de la guardameta, y un golpe de derecha de Corral, con asistencia de Kenti Robles.

La segunda fecha del campeonato comenzó el viernes, cuando el San Luis empató 1-1 con las Pumas UNAM y continuó en la jornada sabatina con el triunfo del Juárez FC, 1-0 sobre el León y los empates sin goles de los duelos Cruz Azul-Guadalajara y Tijuana-América.

Este lunes, en el cierre de las acciones, el Toluca recibirá al Atlas y el Mazatlán al Santos Laguna.