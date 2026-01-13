Copa de la Liga de Inglaterra: El City toma ventaja sobre el Newcastle

Los Citizens deberán confirmar este resultado en la vuelta, el 4 de febrero en casa, antes de proyectarse hacia la final programada el 22 de marzo en Londres, contra el Arsenal o el Chelsea.

Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola encauzaron un partido que había sido bastante aburrido antes del descanso (ningún tiro a puerta). Fue el Manchester City quien golpeó gracias a Semenyo, su nuevo extremo derecho recién llegado del Bournemouth tras un traspaso estimado en cerca de 75 millones de euros (87,3 millones de dólares).

El internacional ghanés nacido en Londres remató de zurda, a puerta vacía, un centro de Jérémy Doku desviado por Bernardo Silva (53’). Semenyo, que ya había marcado en su primer partido, ganado 10-1 el sábado contra el Exeter (tercera división) en la Copa de Inglaterra, se quedó sin doblete diez minutos después (63’) por un fuera de juego de Erling Haaland minuciosamente analizado por el VAR.

Rayan Cherki certificó la victoria de los visitantes en el tiempo añadido (90’+9’) tras un pase atrás de Rayan Aït-Nouri, otro recién ingresado.

Chelsea y Arsenal disputan la ida de su semifinal el miércoles en Stamford Bridge (17:00 hora paraguaya).