Estrellas copan las semifinales de la Copa África de Naciones

La anfitriona Marruecos se enfrentará en Rabat a Nigeria (17:00 hora paraguaya), mientras que Senegal y Egipto chocarán en Tánger (14:00).

Capitán de los Leones del Atlas, Achraf Hakimi, inició la competición convaleciente de una grave lesión en el tobillo izquierdo sufrida el 4 de noviembre con el París SG en la Liga de Campeones. Aun así, el capitán marroquí fue decisivo de inmediato.

Desde su salida del Napoli rumbo al Galatasaray en Turquía, el delantero enmascarado de Nigeria ha desaparecido de los radares de las grandes ligas europeas. En cinco encuentros, Osimhen ya ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias.

Si bien ya no tiene la vivacidad de antaño, el senegalés Sadio Mané, de 33 años, mantiene intacta su influencia en el equipo, a priori favorito del torneo junto con el anfitrión marroquí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque solo ha marcado un gol, Mané ha dado tres pases decisivos, convirtiéndose así en el máximo asistente de la historia de la competición con nueve pases de gol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mohamed Salah ya no tiene las piernas de hace unos años. Pero el Faraón tiene entre ceja y ceja su primer título continental en su quinta participación en una Copa de África.