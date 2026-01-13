Fábregas amplía medidas del campo del Como

Las medidas del campo de uno de los equipos revelación de las dos últimas temporadas, Como, es de 105 de largo por 65 metros de ancho.

Lea más: PSG, eliminado de la Copa Francia

Ahora, para el próximo duelo ante el Milan, será de 105 por 66. “Fue una petición mía”, recoge el diario ‘Provincia di Como’, en unas declaraciones que dio terminada la última rueda de prensa, tras el empate ante el Bologna 1-1.

Ese metro más de ancho responde a una decisión táctica del técnico catalán. “Tener un campo más amplio nos permite gestionar mejor la presión de los rivales, superando la primera línea gracias a la aportación de los extremos. Nuestro campo es claramente más pequeño, por lo que pedí que se hiciera este cambio”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su intención es intentar extender esas medidas lo máximo posible la temporada que viene. “De hecho, el año que viene deberíamos ampliarlo aún más”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Junto al campo del Como, solo hay otros dos que sean más pequeños que las medidas máximas que permite el campeonato. Son el del Cagliari y el del Pisa, ambos con las medidas de 105 por 66.

El duelo del 15 de enero entre Como y Milan enfrenta a un equipo invicto en casa, el de Fábregas, contra un invicto a domicilio en Serie A, el de Massimiliano Allegri. En la tabla, el Como 1907 marcha sexto con 34 puntos, ocupando plaza europea. El Milan es segundo con 40 puntos, tras dos empates consecutivos. EFE