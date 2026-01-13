Uruguayo Saldivia ficha por Vasco da Gama

El defensa central Alan Saldivia, de 23 años, firmó un contrato con el club de Río de Janeiro por tres temporadas, es decir, hasta diciembre de 2028.

“Creo que, a nivel personal, veía que era un equipo con mucha historia, de muchos años. Pienso que es un club que busca formar y crecer, y que hace crecer a los jugadores”, afirmó Saldivia en declaraciones divulgadas por su nuevo club.

Natural de Rivera y formado en las categorías inferiores del Montevideo City Torque, Saldivia militó en el Defensor de su país, pero fue en el Colo Colo donde despuntó y logró sus primeros títulos como futbolista profesional. Con los caciques ganó un Campeonato Chileno, una Copa de Chile y una Supercopa, según informó el Vasco da Gama en una nota.

Ahora recala en uno de los clubes con más arraigo de Río de Janeiro, que viene de firmar una temporada de luces y sombras a los mandos del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

El ‘Gigante de la Colina’ sufrió para mantenerse en la primera división de la Liga brasileña, aunque alcanzó, contra todo pronóstico, la final de la Copa de Brasil, que perdió ante el Corinthians. EFE