Bayern Múnich firma la mejor primera vuelta de la historia

A pesar del dominio bávaro, el Colonia vendió cara su derrota. Tras un aviso serio de Said El Mala que obligó a una gran intervención de Manuel Neuer, el conjunto local sorprendió de contragolpe. En el minuto 41, Linton Maina capturó un balón en la media luna y batió al capitán muniqués para poner un inesperado 1-0 que hacía justicia al orden defensivo de las “Cabras”.

El empate llegó en un momento crítico. Tras una interrupción de once minutos por el uso de bengalas, el Bayern aprovechó el extenso tiempo añadido. En el minuto 45+5, Serge Gnabry definió con clase desde un ángulo casi imposible por encima del portero Schwabe, tras una gran combinación iniciada por Neuer que pasó por los pies de Goretzka y Olise.

En la segunda mitad, el Colonia mantuvo su plan de contraataque, obligando a Minjae Kim a lucirse en labores defensivas para evitar el segundo gol local. Sin embargo, el surcoreano también sería protagonista en el área contraria. A través de una jugada de pizarra, en un córner corto, el colombiano Luis Díaz puso un centro preciso al segundo poste que Hiroki Ito devolvió al centro para que Kim conectara de cabeza y pusiera el 1-2.

La sentencia definitiva llegó en el minuto 84. Una transición rápida iniciada por Harry Kane permitió a Luis Díaz asistir a la joven promesa Lennart Karl, quien definió con un zurdazo impecable para sellar el resultado. Con este triunfo, el Bayern mantiene su ventaja de 11 puntos sobre el Borussia Dortmund y reafirma un dominio absoluto que parece no tener techo en Alemania.

Ficha técnica:

Colonia (1): Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkakar; Thielmann (Niang, minuto 86), Krauss, Kaminski, Lund (Johanesson, minuto 78); Maina (Schenten, minuto 67), Ache (Bulter, minuto 78), El Mala (Waldschmidt, minuto 78).

Bayern Múnich (3): Neuer; Laimer, Minjae Kim, Tah (Upamecano, minuto 68), Ito; Goretzka, Pavlovic; Olise (Bischof, minuto 82), Gnabry (Karl, minuto 68), Luis Díaz; Kane.

Goles: 1-0, minuto 41: Maina. 1-1, minuto 45+5: Gnabry. 1-2, minuto 71: Minjae Kim. 1-3, minuto 84: Karl.

Árbitro: Patrick Ittrich. No mostró tarjetas.

Incidencias: partido de la jornada de la Bundesliga disputado en el Rhein Energie Stadion de Colonia.

