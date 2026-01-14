Pio Esposito le da el triunfo a Inter de Milán que se consolida como líder

La jornada del miércoles se presentaba como una oportunidad de oro. Con el tercer empate consecutivo del Nápoles ya consumado, el conjunto de Cristian Chivu saltó al campo con la obligación de estirar la ventaja a seis puntos. Aunque el dominio fue constante y las ocasiones se sucedieron, el muro defensivo del Lecce parecía inexpugnable, amenazando con congelar las aspiraciones de un estadio que ya celebraba de antemano.
Incluso el liderato llegó a peligrar cuando Yann Sommer tuvo que aparecer con una atajada monumental ante un disparo a bocajarro de Siebert. Sin embargo, los títulos se construyen en estos escenarios: manteniendo los nervios de acero y la fe intacta hasta el final.
La locura estalló en el minuto 78. Lautaro Martínez, quien inició en el banco para dosificar cargas, avisó con un remate potente que el portero Falcone apenas pudo rechazar. En medio de una maraña de piernas y casi perdiendo el equilibrio, apareció el menor de la dinastía Esposito para empujar el balón a la red. El canterano de 20 años, apuesta personal de Chivu desde las inferiores, anotó un gol de “nueve puro” que vale mucho más que tres puntos.
Superado el ecuador de la temporada, el Inter se confirma como el campeón de invierno, una etiqueta que en Italia suele ser el preludio del título. Tras un inicio de campaña con algunas dudas, el equipo se ha transformado en un engranaje perfecto, con un fondo de armario que responde en los momentos críticos.
Con este resultado, el Nápoles queda relegado a 6 unidades, mientras que el Milan se ve obligado a ganar su compromiso ante el Como para intentar recortar la distancia a tres puntos. El Inter no solo gana, sino que convence en su marcha triunfal hacia un nuevo Scudetto.
Ficha técnica:
Inter de Milán (1): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf (Luis Henrique, minuto 57), Barella (Frattesi, minuto 57), Zielinski, Mkhitaryan (Lautaro Martínez, minuto 72), Carlos Augusto; Bonny (Pio Esposito, minuto 57) y Thuram (Sucic, minuto 87).
Lecce (0): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh (Sala, minuto 86); Pierotti (Ndri, minuto 82), Gandelman (Kaba, minuto 69), Sottil (Tete Morente, minuto 69); Stulic.
Goles: 1-0, minuto 78: Pio Esposito.
Árbitro: Fabio Maresca. Mostró tarjeta amarilla a Thuram (minuto 17) por parte del Inter de Milán; y a Veiga (minuto 63) por parte del Lecce.
Incidencias: encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Serie A, recuperado tres semanas después por la disputa de la Supercopa de Italia y celebrado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia).
Fuente: EFE