El derbi de Carrick, la irrupción de Endrick y la jornada en 5 focos

Viernes 16 de enero. 21:00 CET/20:00 GMT. París Saint-Germain-Lille

Dolido por su eliminación en la Copa de Francia, tras minutos de dominio y un contragolpe del París FC en el derbi en el Parque de los Príncipes, el París Saint-Germain retoma la liga como campeón de la Supercopa del país y como perseguidor aún del liderato, que sigue en poder del Lens y su racha de once victorias en las últimas doce jornadas.

El equipo de Luis Enrique Martínez está a un solo punto del Lens, pero no logra sobrepasarle en las últimas siete rondas de esta competición. Necesita hacerlo para revalidar su título, con aún media liga por delante. La segunda vuelta empieza para el PSG frente al Lille, cuarto en la clasificación y a ocho puntos suyos, tras perder la última cita después de haber ganado cuatro duelos de manera sucesiva. Un desafío.

Sábado 17 de enero. 13:30 CET/12:30 GMT. Manchester United-Manchester City.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El estreno de Carrick, la presión de Guardiola

Michael Carrick es el nuevo entrenador del Manchester United. Finalizada la era Ruben Amorim, expresada a nivel liguero con 58 puntos de 141 posibles, es el hombre elegido para la reacción de los ‘Diablos Rojos’. Una leyenda del United con 464 partidos, campeón de Europa, de la Premier hasta en cinco ocasiones, de la Copa de Inglaterra, de la Copa de la Liga… Ya fue técnico interino en 2021-22, con dos victorias y un empate en tres encuentros.

Su estreno será en casa este sábado, en un derbi, contra el Manchester City, al que tres empates consecutivos en la ‘Premier’ han distorsionado de nuevo el foco de su objetivo de ser campeón. Sunderland, Chelsea y Brighton lo han restado seis puntos que, de haberlos ganado, lo habrían situado a la misma altura del Arsenal. Porque justo son esos seis puntos los que lo separan del liderato al conjunto de Pep Guardiola, que estrena refuerzo con sumo acierto: Antoine Semenyo suma dos goles en dos partidos.

Sábado 17 de enero. 18:30 CET/17:30 GMT. Nottingham Forest-Arsenal.

Con seis puntos de diferencia, el Arsenal ha recuperado del margen de error. Resistente cuando más lo presionaban tanto el Manchester City como el Aston Villa y solvente cuando debido enfrentarse al conjunto de Birmingham, al que goleó 4-1, el equipo de Mikel Arteta se ha reafirmado como el líder, pero también como el favorito a falta de casi toda la segunda vuelta.

Este sábado se desplaza a The City Ground, en Nottingham. Allí, el curso pasado, el Arsenal no pasó del empate. Está sobre aviso, más aún porque ganó solo en una de sus últimas cinco visitas a ese terreno, aunque el Forest está en horas bajas. Es cuarto por abajo, siete puntos por encima del descenso y con una única victoria, en la última jornada, en los cinco duelos más recientes en esta competición.

Sábado 17 de enero. 18:30 CET/17:30 GMT. Leipzig-Bayern Múnich.

Inalterable en el liderato, once puntos por delante de la segunda posición del Borussia Dortmund y aún más, quince, sobre la tercera plaza del Leipzig, el equipo bávaro se enfrenta a un nuevo reto en el campo del conjunto de Red Bull, que aún recuerda el 6-0 con el que fue apabullado en Múnich en la primera jornada.

No ha cambiado mucho el Bayern desde entonces en cuanto a su rendimiento, con apenas cuatro puntos perdidos nada más en 17 jornadas, como el líder más incontestable de todas las grandes ligas europeas, pero sí el Leipzig. El equipo que se sobrepuso a aquel revés con siete victorias y un empate en las siguientes ocho jornadas ahora camina con más titubeos: tres triunfos, una igualada y tres derrotas en sus últimos siete compromisos en Bundesliga.

Domingo 18 de enero. 20:45 CET/19:45 GMT. Olympique Lyon-Brest.

Goleador ya en la Copa de Francia, en su debut con el Lyon, con el tanto decisivo para su avance a los octavos de final, el atacante brasileño ahora entra en juego en la liga francesa junto a su nueva afición, este domingo frente al Brest, mientras insiste en sus opciones de Liga de Campeones, a tan solo dos puntos de la tercera posición que maneja el Marsella.

El Lyon ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros ligueros antes de recibir al Brest, revelación hace dos años y ahora en mitad de la tabla, gracias a sus cuatro victorias en las últimas cinco citas que lo han impulsado en la clasificación. Al descenso ya lo aventaja en ocho puntos.