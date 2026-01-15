Riestra dice que el Sporting trabaja para reforzar un "par de posiciones"

A pesar de la frase, el directivo no quiso comprometerse a dar un número exacto ya que están trabajando "todas las situaciones posibles con el míster", pero afirmó que lo más importante para el club es que "quien venga tenga la voluntad de sumar y quiera venir al Sporting".

"Es un mercado complicado porque los clubes buscamos lo mismo y las opciones son pocas", aseguró el mexicano, que compartió abiertamente que el club "va avanzando en algunas operaciones, pero faltan detalles que no dependen solo de la voluntad del Sporting".

Sobre los plazos para las incorporaciones, Riestra afirmó que "lo óptimo sería que los fichajes estuvieran ayer aquí", y dio importancia a que los refuerzos lleguen "lo antes posible por el bien del equipo y de los propios jugadores por su adaptación".

Riestra puso el foco "tanto en el mercado nacional como en el extranjero", con prioridad para "incorporar jugadores con experiencia", y consideró que no pueden limitarse al mercado local.

Así lo dijo en la rueda de prensa de presentación de Brian Oliván, último fichaje rojiblanco, del que agradeció "su voluntad y disposición para aceptar la propuesta en apenas 48 horas" y al que deseó "los mayores éxitos para lograr juntos el objetivo".