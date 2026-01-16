3-0. El Sporting de Luis Suárez vence al Casa Pia y ya piensa en el PSG

El mozambiqueño Geny Catamo fue el autor de los dos primeros goles, en el 38 aprovechó un desvío en el remate para batir a Patrick Sequeira y poco después, en el minuto 43, volvió a marcar tras un pase largo de Gonçalo Inácio.

El tercero fue firmado por Daniel Bragança en su regreso al campo de juego, del que estuvo apartado casi un año ya que sufrió una grave lesión el pasado febrero. El centrocampista recibió una ovación en el Alvalade cuando entró y en el 78 selló el marcador.

El colombiano Luis Suárez tuvo varias oportunidades para anotar, especialmente en la primera parte, cuando en apenas varios minutos lanzó tres veces a la portería, sin embargo no logró sellar sus disparos.

El cafetero llegaba a esta cita después de anotar cuatro tantos en los dos últimos partidos ante el Arouca y el Nacional, sumando ya 17 en el torneo nacional y siendo uno de los máximos goleadores.

Los 'leones' ocupan la segunda posición de la clasificación en la competición lusa con 45 puntos, a cuatro del líder, el Oporto -49-, que ha liderado la Liga desde el inicio de la temporada. En tercer lugar está el Benfica, con 39 puntos.

Por su parte, el Casa Pia ocupa la posición número 16 de la tabla con 14 puntos.