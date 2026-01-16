Almada: "Si queremos ganar a Osasuna tenemos que demostrar personalidad"

"Osasuna tiene mucha fortaleza física, cierra muy bien al espacio, transicionan rápido y son buenos en el juego aéreo. Son un gran equipo que nos va a demandar muchísimo esfuerzo, concentración y juego", apuntó el preparador uruguayo en la sala de prensa de El Requexón, justo antes del último entrenamiento de la semana.

Almada asume la importancia del partido en El Sadar, ya que el Real Oviedo es colista y suma doce partidos sin ganar, pero si vence en Pamplona se pondría a solo tres puntos de Osasuna, así que el entrenador carbayón definió el encuentro como "una final" que exigirá "estar concentrados como si fuese el partido más importante de la temporada".

"Carmo está suspendido y Bailly creo no llega para el partido. A Costas lo estamos cuidando y Dani Calvo está entre algodones, hay alguna problemática en la zona defensiva, sí", reconoció el técnico azul, que llegado el caso no dudaría en apostar en Pamplona por un Oier Luengo cuyo futuro parece lejos de la capital del Principado.

Por último, y preguntado por el mercado invernal, Almada fue contundente al explicar que, si llega alguien para el puesto de delantero centro, "tiene que ser alguien que esté por encima de lo que ya hay en plantilla".

